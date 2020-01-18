18 янв. 2020 г., 09:36
Journalist ID: 2388
News Code: 83637854
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Командная тренировка для чемпионатов мира по борьбе пахлавани в Иранском Боджнурде

Команды из Уганды, Южной Кореи, Таджикистана и Украины провели тренировку в пятницу в в Боджнурде. Чемпионат мира по борьбе пахлавани будет проходить 18-22 января в Боджнурде, провинция Северный Хорасан.

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