17 янв. 2020 г., 21:27
Journalist ID: 2177
News Code: 83637627
0 Persons

Национальный симфонический оркестр Тегерана

В четверг, 16 января, в тегеранском зале Вахдат состоялся концерт национального симфонического оркестра под руководством Агаверди Пашаева.

Your Comment

You are replying to: .
5 + 13 =