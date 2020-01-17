В четверг, 16 января, в тегеранском зале Вахдат состоялся концерт национального симфонического оркестра под руководством Агаверди Пашаева.
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Иранские борцы завоевали две золотые медали в Кубке Маттео Пелликоне-2020 в Италии
Тегеране, 18 января, ИРНА – Мохаммад Хосейн Мохаммадиян и Амирхосйен Заре в весовых категориях…
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Зариф: Катастрофа украинского самолета не должна иметь политический характер
Тегеран, 17 января, ИРНА - Ссылаясь на встречу со своим канадским коллегой по поводу крушения…
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Национальный симфонический оркестр Тегерана
В четверг, 16 января, в тегеранском зале Вахдат состоялся концерт национального симфонического…
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Зариф и глава МИД Канады обсудили последние события, связанные с крушением украинского самолета
Тегеран, 17 января. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил в пятницу в Омане…
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Вертолеты Общество Красного Полумесяца Ирана доставляют гумпомощь пострадавшим от наводнения на юго-востоке страны
Проливные дожди в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана привели к наводнениям.…
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В городах Ирана прошли массовые шествия в поддержку Исламской Республики
В пятницу после пятничной молитвы состоялись многотысячные уличные шествия в поддержку руководства…
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Верховный лидер аятолла Хаменеи провел пятничную молитву в Тегеране
Накануне 41-й годовщины победы исламской революции (в 1979 году) Верховный лидер исламской…
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Лавров: шесть F-35 США было в воздухе у границ Ирана перед уничтожением украинского самолета
Москва, 17 января. ИРНА — В момент крушения украинского самолета в воздухе было минимум шесть…
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Объём экспорта Ирана в страны ЕАЭС в стоимостном выражении вырос на 48%
Тегеран, 17 января, ИРНА - Объём экспорта Ирана в страны ЕАЭС в стоимостном выражении составил…
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Крушение украинского самолета нельзя стать поводом для политических интересов: Иран
Тегеран, 17 января, ИРНА - Трагическое крушение украинского самолета нельзя стать поводом для…
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