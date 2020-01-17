17 янв. 2020 г., 19:02
Journalist ID: 2177
News Code: 83637545
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В городах Ирана прошли массовые шествия в поддержку Исламской Республики

В пятницу после пятничной молитвы состоялись многотысячные уличные шествия в поддержку руководства страны. Демонстранты решительно осудили действия США в Регионе и выразили соболезнования родным и близким всех жертв авиакатастрофы, произошедшей 8 января под Тегераном.

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