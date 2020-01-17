В пятницу после пятничной молитвы состоялись многотысячные уличные шествия в поддержку руководства страны. Демонстранты решительно осудили действия США в Регионе и выразили соболезнования родным и близким всех жертв авиакатастрофы, произошедшей 8 января под Тегераном.
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Вертолеты Общество Красного Полумесяца Ирана доставляют гумпомощь пострадавшим от наводнения на юго-востоке страны
Проливные дожди в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана привели к наводнениям.…
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В городах Ирана прошли массовые шествия в поддержку Исламской Республики
В пятницу после пятничной молитвы состоялись многотысячные уличные шествия в поддержку руководства…
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Верховный лидер аятолла Хаменеи провел пятничную молитву в Тегеране
Накануне 41-й годовщины победы исламской революции (в 1979 году) Верховный лидер исламской…
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Лавров: шесть F-35 США было в воздухе у границ Ирана перед уничтожением украинского самолета
Москва, 17 января. ИРНА — В момент крушения украинского самолета в воздухе было минимум шесть…
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Объём экспорта Ирана в страны ЕАЭС в стоимостном выражении вырос на 48%
Тегеран, 17 января, ИРНА - Объём экспорта Ирана в страны ЕАЭС в стоимостном выражении составил…
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Крушение украинского самолета нельзя стать поводом для политических интересов: Иран
Тегеран, 17 января, ИРНА - Трагическое крушение украинского самолета нельзя стать поводом для…
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Тренировка сборной Ирана по Зурхане
Тренировка сборной Ирана по спортивной борьбе Зурхане в среду прошла в Санандадже. 3-й международный…
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Лидер назвал акт КСИР ударом по авторитету США
Тегеран, 17 января - Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи назвал акт КСИР…
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Иранский банк Pasargad откроет филиал в Индии
Тегеран, 16 января. ИРНА — Иранский банк Pasargad в ближайшее время откроет свой филиал в Индии…
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Иран вскоре запустит на орбиту спутник собственного производства
Тегеран, 16 января. ИРНА — Иран запустит на орбиту новый спутник собственного производства,…
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