В городах Ирана прошли массовые шествия в поддержку Исламской Республики

В пятницу после пятничной молитвы состоялись многотысячные уличные шествия в поддержку руководства страны. Демонстранты решительно осудили действия США в Регионе и выразили соболезнования родным и близким всех жертв авиакатастрофы, произошедшей 8 января под Тегераном.