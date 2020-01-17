17 янв. 2020 г., 18:40
Journalist ID: 2177
News Code: 83637532
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Верховный лидер аятолла Хаменеи провел пятничную молитву в Тегеране

Накануне 41-й годовщины победы исламской революции (в 1979 году) Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи лично провел пятничную молитву в столичной Мосалле "Имам Хомейни".

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