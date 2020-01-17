17 янв. 2020 г., 16:00
Journalist ID: 2390
News Code: 83637407
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Тренировка сборной Ирана по Зурхане

Тренировка сборной Ирана по спортивной борьбе Зурхане в среду прошла в Санандадже. 3-й международный турнир по Зурхане и борьбе пехлеванов 18-22 января пройдёт в иранском Боджнурде с участием более 143 спортсменов.

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