Школа Эмадие в Иранском Горгане
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Школа Эмадие в Иранском Горгане
Школа Эмадие в Иранском Горгане
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Музей Аббаси в Тегеране
Музей Резы Аббаси был открыт в 1977 году в Тегеране (Иран) на улице Шариати напротив Университета…
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Зариф: Иран не станет пересматривать СВПД
Тегеран, 15 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в среду,…
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Зариф и глава МИД Дании обсудили ситуацию вокруг СВПД
Тегеран, 15 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в среду на полях…
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Зариф: будущее СВПД зависит от «евротройки», а не от Ирана
Тегеран, 15 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что…
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Россия против включения ракетной программы Ирана в СВПД
Москва, 15 января. ИРНА — Россия против включения ракетной программы Ирана в Совместный всеобъемлющи…
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Экспорт из свободной зоны Арас увеличился на 100 процентов
Тебриз, 15 января, ИРНА – Заместитель по экономическим и инвестиционным вопросам свободной…
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Группа военных инвалидов собралась напротив посольства Швейцарии в Тегеране
Тегеран, 15 января, ИРНА - Военные инвалиды восьмилетней священной обороны собрались в среду…
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В Челябинске откроется Центр развития персидской культуры «Хафиз»
Москва, 15 января. ИРНА — В начале марта в Челябинске откроется Центр развития персидской культуры…
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МИД Великобритании: в ближайшее время посол в Иране вернется в страну
Лондон, 15 января. ИРНА — Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило поездку британског…
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