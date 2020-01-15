15 янв. 2020 г., 22:09
Journalist ID: 2388
News Code: 83635846
0 Persons

Музей Аббаси в Тегеране

Музей Резы Аббаси был открыт в 1977 году в Тегеране (Иран) на улице Шариати напротив Университета промышленности Хаджи Насреддина Туси. Назван в честь великого иранского художника Резы Аббаси, жившего в период Сефевидов.

Your Comment

You are replying to: .
6 + 6 =