Собрание инвалидов войны напротив посольства Швейцарии

Инвалиды восьмилетней ирано-иракской войны (священной обороны) собрались в среду с плакатами в знак протеста против убийства генерала Касема Сулеймани и в поддержку Корпуса стражей исламской революции напротив посольства Швейцарии.
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Зариф: Убийство генерала Сулеймани - это конец американского присутствия в регионе
Нью-Дели, 16 января, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в среду…
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Аракчи обрушился с критикой на «евротройку» из-за ситуации вокруг СВПД
Тегеран, 15 января. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обрушился…
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Школа Эмадие в Иранском Горгане
Школа Эмадие в Иранском Горгане
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Музей Аббаси в Тегеране
Музей Резы Аббаси был открыт в 1977 году в Тегеране (Иран) на улице Шариати напротив Университета…
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Зариф: Иран не станет пересматривать СВПД
Тегеран, 15 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в среду,…
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Зариф и глава МИД Дании обсудили ситуацию вокруг СВПД
Тегеран, 15 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в среду на полях…
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Зариф: будущее СВПД зависит от «евротройки», а не от Ирана
Тегеран, 15 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что…
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Россия против включения ракетной программы Ирана в СВПД
Москва, 15 января. ИРНА — Россия против включения ракетной программы Ирана в Совместный всеобъемлющи…
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Экспорт из свободной зоны Арас увеличился на 100 процентов
Тебриз, 15 января, ИРНА – Заместитель по экономическим и инвестиционным вопросам свободной…
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Группа инвалидов войны собралась напротив посольства Швейцарии в Тегеране
Тегеран, 15 января, ИРНА - Инвалиды восьмилетней ирано-иракской войны (священной обороны) собрались…
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