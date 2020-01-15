15 янв. 2020 г., 15:48
Journalist ID: 2388
News Code: 83635463
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Собрание инвалидов войны напротив посольства Швейцарии

Инвалиды восьмилетней ирано-иракской войны (священной обороны) собрались в среду с плакатами в знак протеста против убийства генерала Касема Сулеймани и в поддержку Корпуса стражей исламской революции напротив посольства Швейцарии.

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