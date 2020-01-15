15 янв. 2020 г., 13:30
Journalist ID: 2388
News Code: 83635182
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Снегопад в Исфахане и Санандже

Зимний снегопад за последние несколько дней в городах Исфахан и Санандадж придал красивую внешность этим городам.

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