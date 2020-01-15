Зимний снегопад за последние несколько дней в городах Исфахан и Санандадж придал красивую внешность этим городам.
-
Экспорт из свободной зоны Арас увеличился на 100 процентов
Тебриз, 15 января, ИРНА – Заместитель по экономическим и инвестиционным вопросам свободной…
-
Группа военных инвалидов собралась напротив посольства Швейцарии в Тегеране
Тегеран, 15 января, ИРНА - Военные инвалиды восьмилетней священной обороны собрались в среду…
-
В Челябинске откроется Центр развития персидской культуры «Хафиз»
Москва, 15 января. ИРНА — В начале марта в Челябинске откроется Центр развития персидской культуры…
-
МИД Великобритании: в ближайшее время посол в Иране вернется в страну
Лондон, 15 января. ИРНА — Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило поездку британског…
-
Собрание военных инвалидов напротив посольства Швейцарии
Военные инвалиды восьмилетней священной обороны собрались в среду с плакатами в знак протеста…
-
Встречи главы МИД Ирана в кулуарах форума "Диалог Райсина" в Индии
Тегеран, 15 января, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который находится в Нью-Дели…
-
Страны "евротройки" не выполнили свои обязательства по СВПД: Зариф
Нью-Дели, 15 января, ИРНА – "Европейские страны – самостоятельные народы, но они не выполнили…
-
Совет Российской Федерации: мы поддерживаем международную позицию Ирана
Москва, 15 января, ИРНА - Москва решительно поддерживает позицию Исламской Республики Иран…
-
Снегопад в Исфахане и Санандже
Зимний снегопад за последние несколько дней в городах Исфахан и Санандадж придал красивую внешность…
-
Рухани подверг критике страны "евротройки" за неприверженность своим обязательствам по СВПД
Тегеран, 15 января, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани в очередной раз подверг критике страны…
Your Comment