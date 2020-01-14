14 янв. 2020 г., 16:46
Journalist ID: 2177
News Code: 83634126
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Международная выставка современный дом и строительство MIDEX в Тегеране

10-я Международная выставка современный дом и строительство International Modern House & Building Exhibition (MIDEX) стартовала 13 января в Тегеранском международном выставочном центре.

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