14 янв. 2020 г., 16:35
Journalist ID: 2177
News Code: 83634111
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Церемония награждения лучших работников аграрной отрасли Ирана

Сегодня, 14 января в Тегеране с участием президента Ирана Хасана Рухани состоялась церемония награждения победителей конкурса "Лучший работник агропромышленного комплекса Ирана".

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