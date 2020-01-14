На юго-востоке Ирана случилось рекордное наводнение

Проливные дожди в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана привели к наводнениям. Количество осадков в провинции за последние два дня, согласно оценкам Синоптиков, превысило годовое количество осадков. Погибли трое человек, множество дорог заблокированы, пострадали десятки населенных пунктов, и нанесен серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям.