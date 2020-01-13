13 янв. 2020 г., 23:08
Journalist ID: 2390
News Code: 83632960
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Репетиция национального симфонического оркестра

В понедельник прошла репетиция национального симфонического оркестра под управлением Агаверди Пашаева из Азербайджана в зале Рудаки.

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