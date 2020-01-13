13 янв. 2020 г., 13:12
Journalist ID: 2390
News Code: 83632119
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Заривар - приют для зимующих птиц

Озеро Заривар в провинции Курдистан на западе Ирана ежегодно принимает большое число зимующих птиц.

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