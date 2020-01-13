Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в понедельник приветствовал премьер-министра Сирии Имада Хамиса в культурном комплексе Саад-Аббад в Тегеране.
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Заривар - приют для зимующих птиц
Озеро Заривар в провинции Курдистан на западе Ирана ежегодно принимает большое число зимующих…
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В Швейцарии прошла акция протеста против убийства генерала Сулеймани
Лондон, 13 января, ИРНА - Десятки протестующих напротив штаб-квартиры ООН в Женеве, Швейцария,…
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Вице-президент Ирана приветствовал премьер-министра Сирии в Тегеране
Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в понедельник приветствовал премьер-министра Сирии…
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Военное присутствие США привело к напряженности региона, заявил Рухани
Тегеран, 13 января, ИРНА - Военное присутствие США привело к напряженности региона и гнева…
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Рухани: Нам всем нужно работать вместе, чтобы снизить напряженность в регионе
Тегеран, 13 января, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани на встрече с министром иностранных…
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Сборная Ирана завоевала 6 медалей на Премьер-лиге Karate 1 в Чили
Тегеран, 12 января. ИРНА — Иранские каратисты завоевали 6 медалей (5 золотых и одну бронзовую)…
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Число иностранных туристов, посетивших иранский Мазандаран, выросло на 38 процентов
Сари, 12 января, ИРНА - Заместитель начальника Департамента культурного наследия, туризма и…
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Встреча Эмира Катара с Верховным лидером Ирана
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани сегодня посетил Иран с официальным визитом.
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Причиной неподобающей ситуации в регионе являются коррумпированные США и их товарищи
Тегеран, 12 января. ИРНА — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи в ходе встречи…
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Рухани: Катар может стать базой для укрепления межгосударственных отношений в экономической сфере
Тегеран, 12 января. ИРНА — Катар, как дружеская братская страна может стать базой для укрепления…
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