13 янв. 2020 г., 12:22
Journalist ID: 2390
News Code: 83632090
0 Persons

Вице-президент Ирана приветствовал премьер-министра Сирии в Тегеране

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в понедельник приветствовал премьер-министра Сирии Имада Хамиса в культурном комплексе Саад-Аббад в Тегеране.

Your Comment

You are replying to: .
4 + 11 =