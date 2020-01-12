12 янв. 2020 г., 21:23
Journalist ID: 2388
News Code: 83631428
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Встреча Эмира Катара с Верховным лидером Ирана

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани сегодня посетил Иран с официальным визитом.

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