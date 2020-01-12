Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани сегодня посетил Иран с официальным визитом.
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Число иностранных туристов, посетивших иранский Мазандаран, вырос на 38 процентов
Сари, 12 января, ИРНА - Заместитель начальника Департамента культурного наследия, туризма и…
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Встреча Эмира Катара с Верховным лидером Ирана
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани сегодня посетил Иран с официальным визитом.
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Причиной неподобающей ситуации в регионе являются коррумпированные США и их товарищи
Тегеран, 12 января. ИРНА — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи в ходе встречи…
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Рухани: Катар может стать базой для укрепления межгосударственных отношений в экономической сфере
Тегеран, 12 января. ИРНА — Катар, как дружеская братская страна может стать базой для укрепления…
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Сборная Ирана по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду-2020
Тегеран, 12 января. ИРНА — Мужская сборная России по волейболу одержала пятую победу в олимпийском…
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Рухани: Иран остается на стороне Катара
Тегеран, 12 января. ИРНА — Во время, когда ряд стран региона приняли ограничительные меры против…
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МИД вызвал посла Британии в связи с инцидентом в Тегеране
Тегеран, 12 января. ИРНА — Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был вызван в МИД из-за…
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Иран сообщил об открытии «горячей линии» в связи с катастрофой украинского самолета
Тегеран, 12 января. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что министерство иностранны…
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Официальный прием Эмира Катара Хасаном Рухани
Президент Ирана Хасан Рухани в воскресенье официально приветствовал катарского Тамима бин Хамада…
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Новый посол Ирана в Ашхабаде передал в МИД Туркменистана копии верительных грамот
Тегеран, 12 января. ИРНА — Назначенный посол Ирана в Ашхабаде Голам Аббас Арбаб Халес вручил…
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