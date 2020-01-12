12 янв. 2020 г., 15:53
Journalist ID: 2388
News Code: 83631049
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Официальный прием Эмира Катара Хасаном Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани в воскресенье официально приветствовал катарского Тамима бин Хамада Аль Тани в историко-культурном комплексе Саад Абад, Тегеран.

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