В иранской столице Тегеране завершился соревнования по пауэрлифтингу — 26-й кубок Ирана спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
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Иран прокомментировал запуск механизма разрешения споров по ядерной сделке
Тегеран, 14 января. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал решение…
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Товарооборот между Ираном и Азербайджаном увеличился на 30%
Баку, 14 декабря. ИРНА — За 2019 года объем торгового оборота между Азербайджаном и Ираном…
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Рухани призвал народов региона изгнать агрессоров из региона
Тегеран, 14 января, ИРНА- Народы региона должны с нетерпением изгнать агрессоров и положить…
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Международная выставка современный дом и строительство MIDEX в Тегеране
10-я Международная выставка современный дом и строительство International Modern House & Building…
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Церемония награждения лучших работников аграрной отрасли Ирана
Сегодня, 14 января в Тегеране с участием президента Ирана Хасана Рухани состоялась церемония…
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На юго-востоке Ирана случилось рекордное наводнение
Проливные дожди в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана привели к наводнениям.…
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Кубок Ирана по пауэрлифтингу лиц с ПОДА
В иранской столице Тегеране завершился соревнования по пауэрлифтингу — 26-й кубок Ирана спорта…
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Эксперты ИКАО отправятся в Иран для расследования крушения украинского самолета под Тегераном
Тегеран, 14 января, ИРНА - Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сообщила, что…
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Иностранные компании приняли участие в Международной архитектурной выставке в Тегеране
Тегеран, 14 января, ИРНА - В Тегеране проходит 10-я Международная выставка архитектуры, интерьера…
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Новый посол Ирана вручил верительные грамоты президенту Туркменистана
Тегеран, 14 января, ИРНА - Новый посол Исламской Республики Иран в Туркменистане Голам Аббас…
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