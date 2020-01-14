14 янв. 2020 г., 16:01
Journalist ID: 2177
News Code: 83630057
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Кубок Ирана по пауэрлифтингу лиц с ПОДА

В иранской столице Тегеране завершился соревнования по пауэрлифтингу — 26-й кубок Ирана спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

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