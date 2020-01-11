11 янв. 2020 г., 18:18
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News Code: 83629864
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Церковь Святого Иоанна в поселке Сохраге

Впервые церковь на этом месте была построена еще в арабы в v-VI веках, но главное здание было реконструировано снова и снова из-за разрушения. Современное здание было построено русскими и французскими архитекторами и азербайджанскими рабочими в 1840 году. Армянская католическая церковь находится в округе Шабестарв поселке Сохраге или Сохрол в 40 км к северо-западу от города Тебриз.

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