11 янв. 2020 г., 16:17
Journalist ID: 2177
News Code: 83629739
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Студенты технологического университета имени Шариф скорбят по погибшим в авиакатастрофе близ Тегерана

В субботу генеральный штаб Вооруженных сил Ирана в заявлении сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. На борту находились 176 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. 11 пассажиров были "выпускниками технологического университета имени Шариф.

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