Студенты технологического университета имени Шариф скорбят по погибшим в авиакатастрофе близ Тегерана

В субботу генеральный штаб Вооруженных сил Ирана в заявлении сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. На борту находились 176 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. 11 пассажиров были "выпускниками технологического университета имени Шариф.