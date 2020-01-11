11 янв. 2020 г., 15:49
Journalist ID: 2177
News Code: 83629706
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В Иране завершился международный турнир «Кубок Тахти» по вольной борьбе

Иранские борцы вольного стиля победили международный турнир «Кубок Тахти», прошедшем в иранском городе Керманшах. Борцы из Армении и России заняли второе и третье места, соответственно.

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