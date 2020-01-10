10 янв. 2020 г., 17:07
Journalist ID: 2390
News Code: 83628531
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Женская премьер-лига Ирана по футболу в Санандадже

Первая неделя фторого тура женской премьер-лиги Ирана по футболу прошла в иранском Санандадже. Команда "Вочан" обыграла "Сепахан" со счетом 2:0.

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