10 янв. 2020 г., 16:59
Journalist ID: 2390
News Code: 83628526
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Женская премьер-лига Ирана по баскетболу

Команда "Дохтаран-е Горган" в четверг обыграл команду "Национальная газовая компания Ирана" со счетом 83:48, и вышла в плей-офф женской премьер-лиги Ирана по баскетболу.

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