Команда "Дохтаран-е Горган" в четверг обыграл команду "Национальная газовая компания Ирана" со счетом 83:48, и вышла в плей-офф женской премьер-лиги Ирана по баскетболу.
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Международные авиакомпании возобновили полёты над Ираном
Тегеран, 10 января. ИРНА – Замглавы Организации гражданской авиации Ирана Мортеза Дехган сообщил,…
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Женская премьер-лига Ирана по футболу в Санандадже
Первая неделя фторого тура женской премьер-лиги Ирана по футболу прошла в иранском Санандадже.…
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Женская премьер-лига Ирана по баскетболу
Команда "Дохтаран-е Горган" в четверг обыграл команду "Национальная газовая компания Ирана"…
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Соревнования по конному спорту в иранском Гомбеде-Кавусе
9-й тур соревнований по конному спорту прошел в четверг прошел в иранском городе Гомбеде-Кавус.
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Министр спорта Ирана встретился с президентом ФИФА в Лозанне
Тегеран, 10 января, ИРНА - Министр спорта и молодежи Ирана Масуд Сольтанифар встретился с президенто…
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Представители Совета по гражданской авиации США, Канады и Франции отправятся в Иран
Тегеран, 10 января, ИРНА - Согласно данным ИРНА, после прибытия в Тегеран представители трех…
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Открылась мемориальная книга в память погибших при крушении украинского самолета в Китае
Пекин, 10 января, ИРНА - Открылась мемориальная книга в память погибших при крушении украинского…
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Иран начал расследование крушения украинского самолета по правилам ИКАО
Тегеран, 10 января, ИРНА – Исламская Республика Иран начала расследование причины крушения…
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США пригрозят нанести удар по культурному наследию Ирана, подражая ИГИЛ: Зариф
Нью-Йорк, 10 января, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в четверг заявил, что США…
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Иран не хочет эскалации ситуации в регионе, заявил Рухани
Тегеран, 10 января, ИРНА – «Иран не стремится к эскалации и опасности в регионе», заявил президент…
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