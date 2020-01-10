10 янв. 2020 г., 16:47
Journalist ID: 2390
News Code: 83628515
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Соревнования по конному спорту в иранском Гомбеде-Кавусе

9-й тур соревнований по конному спорту прошел в четверг прошел в иранском городе Гомбеде-Кавус.

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