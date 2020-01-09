Цветочный город Ирана

Махаллат является крупнейшим городом страны по площади под выращивание и производство декоративных цветов и растений. 18 процентов посевной площади, 12 процентов срезанных цветов, 80 процентов сезонного цветения, 21 процент декоративных кустарников и 14 процентов комнатных растений Ирана находятся в Махаллате. Мххаллат расположен в провинции Маркази.