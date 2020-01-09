9 янв. 2020 г., 17:27
Journalist ID: 2388
News Code: 83627803
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Цветочный город Ирана

Махаллат является крупнейшим городом страны по площади под выращивание и производство декоративных цветов и растений. 18 процентов посевной площади, 12 процентов срезанных цветов, 80 процентов сезонного цветения, 21 процент декоративных кустарников и 14 процентов комнатных растений Ирана находятся в Махаллате. Мххаллат расположен в провинции Маркази.

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