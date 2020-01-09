9 янв. 2020 г., 13:52
Journalist ID: 2388
News Code: 83627575
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Волшебная древня Шаман Дамгана

Пустынная деревня Шаман расположена в 20 км к югу от города Дамган в пустыне. Среди людей широко распространены суеверные причины, по которым деревню покинули из-за магии.

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