Пустынная деревня Шаман расположена в 20 км к югу от города Дамган в пустыне. Среди людей широко распространены суеверные причины, по которым деревню покинули из-за магии.
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Цветочный город Ирана
Махаллат является крупнейшим городом страны по площади под выращивание и производство декоративных…
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Волшебная древня Шаман Дамгана
Пустынная деревня Шаман расположена в 20 км к югу от города Дамган в пустыне. Среди людей широко…
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Борис Есенькин: Трамп потряс Ближний Восток
Москва, 9 января, ИРНА - директор торгового дома «Библио-Глобус» Борис Есенькин, ссылаясь…
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Русская девушка приняла ислам в Иране
Кум, 9 января, ИРНА - Анна Ляхова, уроженка России, в иранском Куме приняла ислам.
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Иран рассматривает нападение на военную базу США в соответствии со своим правом на самооборону
Нью-Йорк, 9 января, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций…
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Зариф: Люди хотят, чтобы Соединенные Штаты покинули регион
Тегеран, 9 января, ИРНА - Красивое военное оборудование не правит миром, люди - правители;…
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Дом-музей Бетховена
Дом-музей Бетховена - это 65-летний магазин, который впервые был открыт в небольшом магазине…
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Украинские эксперты и спасатели прибыли в Тегеран в связи с крушением лайнера Boeing-737
Тегеран, 9 января, ИРНА - Генеральный директор Бюро по расследованию и анализу безопасности…
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Премьер-министр Японии поддержал снижение напряженности в отношениях между Ираном и США
Пекин, 9 января, ИРНА - Премьер-министр Японии Синдзо Абе призвал ослабить напряженность в…
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