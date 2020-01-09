9 янв. 2020 г., 10:25
Journalist ID: 2388
News Code: 83627226
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Дом-музей Бетховена

Дом-музей Бетховена - это 65-летний магазин, который впервые был открыт в небольшом магазине на улице Манучехри в Тегеране. Дизайн этого музейного дома меняется несколько раз в год, и теперь тема музея связана с музыкой старых фильмов.

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