8 января в городе Керманшах на западе Ирана стартовал Международный турнир «Кубок Тахти» по вольной борьбе с участием борцов из Ирана, России, Армении и Украины.
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Иранский посол: Тегеран не хочет войны с США, но будет защищаться от агрессии
Москва, 8 января. ИРНА – Тегеран не хочет эскалации ситуации и войны с США, но будет противостоять…
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Украина направит в Иран самолет с экспертами и спасателями
Тегеран, 8 января. ИРНА — Самолет с украинскими правоохранителями и специалистами вылетит к…
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МИД Ирана осудил НАТО за оправдание убийства генерала Сулеймани
Тегеран, 8 января. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави решительно осудил…
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Международный турнир «Кубок Тахти» по вольной борьбе в иранском городе Керманшах
8 января в городе Керманшах на западе Ирана стартовал Международный турнир «Кубок Тахти» по…
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Верховный лидер выразил соболезнования семьям погибших в давке и авиакатастрофе
Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования из-за крушения…
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В Иране 9 января объявлили днем национального траура
Тегеран, 8 января. ИРНА — Правительство Ирана объявило 9 января общенациональным днем траура…
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Путин и Эрдоган считают, что убийство Сулеймани подрывает стабильность на Ближнем Востоке
Россия и Турция обеспокоены эскалацией напряженности между США и Ираном, а также ее негативными…
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Lufthansa возобновит рейсы из Германии в Иран
Тегеран, 8 января. ИРНА — Руководители немецкой авиакомпании Lufthansa подтвердили, что компания…
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Мечеть Амир-Аль-Моменин на острове Киш
Амир-Аль-Моменин является самой старой (после мечети Маше) мечетью на острове Киш на юге Ирана.…
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Хорватия и Румыния вывели войска из Ирака
Тегеран, 8 января. ИРНА — Хорватия и Румыния приняли решение о выводе своих войск в рамках…
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