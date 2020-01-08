8 янв. 2020 г., 22:49
Journalist ID: 2177
News Code: 83626961
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Международный турнир «Кубок Тахти» по вольной борьбе в иранском городе Керманшах

8 января в городе Керманшах на западе Ирана стартовал Международный турнир «Кубок Тахти» по вольной борьбе с участием борцов из Ирана, России, Армении и Украины.

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