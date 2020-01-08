8 янв. 2020 г., 18:37
Journalist ID: 2177
News Code: 83626783
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Мечеть Амир-Аль-Моменин на острове Киш

Амир-Аль-Моменин является самой старой (после мечети Маше) мечетью на острове Киш на юге Ирана. Мечеть расположена на северо-востоке острова Киш и относится к династии Каджаров.

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