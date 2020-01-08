8 янв. 2020 г., 16:49
Journalist ID: 2177
News Code: 83626622
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Церемония похорон генерала Касема Сулеймани на юго-востоке Ирана

Во вторник, 7 января, в иранском городе Кермане прошла церемония похорон генерала Касема Сулеймани, убитого в результате ракетного удара США под Багдадом.

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