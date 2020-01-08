8 янв. 2020 г., 16:33
Journalist ID: 2177
News Code: 83626582
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Фотографии с места крушения украинского авиалайнера в Иране

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни разбился лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины". На борту находились 177 человек - 168 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

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