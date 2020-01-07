7 янв. 2020 г., 16:29
Journalist ID: 2390
News Code: 83625006
0 Persons

Армяне отдали дань памяти генерала Сулеймани в провинции Маркази

Армяне в городе Арак отдали дань памяти генерала Касема Сулеймани, убившего 3 января в результате авиаудара США в Багдаде.

Your Comment

You are replying to: .
6 + 1 =