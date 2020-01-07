7 янв. 2020 г., 16:22
Journalist ID: 2390
News Code: 83624997
0 Persons

Форум по региональному диалогу в Тегеране

Форум по региональному диалогу во вторник прошла в Тегеране с участием главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 3 =