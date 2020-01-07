7 янв. 2020 г., 16:17
Journalist ID: 2390
News Code: 83624984
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В городе Керман прошла церемония прощания с генералом Сулеймани

В городе Керман, где родился генерал Гасем Сулеймани, сегодня, 7 января, прошла церемония прощания с генералом Сулеймани, который был убит американскими военными.

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