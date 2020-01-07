В городе Керман, где родился генерал Гасем Сулеймани, сегодня, 7 января, прошла церемония прощания с генералом Сулеймани, который был убит американскими военными.
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В иранских вузах учатся студенты из 129 стран
Тегеран, 7 января. ИРНА — Директор по делам иранских студентов министерства науки исследований…
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Угрозы Трампа о нападении на культурные объекты Ирана — явный признак военного преступления
Тегеран, 7 января. ИРНА — Посольство Ирана в Таджикистане назвало заявление президента США…
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Церемония крещения Иисуса Христа в Тегеране
Церемония крещения Иисуса Христа в понедельник прошла в соборе Григорь Рошангар в Тегеране.
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Армяне отдали дань памяти генерала Сулеймани в провинции Маркази
Армяне в городе Арак отдали дань памяти генерала Касема Сулеймани, убившего 3 января в результате…
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Форум по региональному диалогу в Тегеране
Форум по региональному диалогу во вторник прошла в Тегеране с участием главы МИД Ирана Мохаммада…
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В городе Керман прошла церемония прощания с генералом Сулеймани
В городе Керман, где родился генерал Гасем Сулеймани, сегодня, 7 января, прошла церемония прощания…
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Народы региона поддерживают движение Сопротивления: спикер Меджлиса
Тегеран, 7 января, ИРНА – "Убив генерала Гасема Сулеймани, американцы полагали, что движение…
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Зариф: Трамп ухудшает обстановку на Ближнем Востоке
Тегеран, 7 января. ИРНА — Президент США Дональд Трамп своими действиями только ухудшает обстановку…
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200 млн. евро выделено силам cпецподразделения "Аль-Кудс" КСИР
Тегеран, 7 января, ИРНА – Новый закон, принятый иранским парламентом, обязывает правительство…
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Реакция ЮНЕСКО на угрозу США ударить по культурным объектам в Иране
Тегеран, 7 января, ИРНА – Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай в понедельник напомнила,…
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