6 янв. 2020 г., 14:02
Journalist ID: 2388
News Code: 83623328
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Церемония похорон мучеников Сопротивления

Похороны мучеников Сопротивления состоялись сегодня утром у Тегеранского университета.

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