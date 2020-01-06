Похороны мучеников Сопротивления состоялись сегодня утром у Тегеранского университета.
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МИД России заявил о сохранении приверженности иранской ядерной сделке
Москва, 6 января. ИРНА —Россия сохраняет полную приверженность ядерной сделке после очередного…
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Мусульмане в Белоруси отдали дань памяти генералу Сулеймани
Тегеран, 6 января, ИРНА – Любители генерала Гасема Сулеймани сегодня во второй раз принесли…
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Послушайте, мистер Трамп! Это голос иранского народа
Тегеран, 6 января, ИРНА – "Я вам говорю Мистер Трамп, где бы вы не думали, мы рядом с вами",…
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Число туристов в храме Анахиты выросло на 80%
Керманшах, 6 января, ИРНА – Число туристов, посетивших храм Анахиты за первые 9 месяцев иранского…
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Церемония похорон мучеников Сопротивления
Похороны мучеников Сопротивления состоялись сегодня утром у Тегеранского университета.
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Аракчи: Трамп увидит последствия своего приключения
Тегеран, 6 января, ИРНА - Трамп увидит последствия своей авантюры в регионе, и одобрение вывода…
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Иностранные послы участвовали в похоронах генерала Сулеймани
Тегеран, 6 января, ИРНА – Ряд иностранных послов в Тегеране приняли участие в похоронах генерала…
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Птицы на водно-болотном угодье «Юсенфканд» в Махабаде
Водно-болотные угодья Юсефканд, расположенные рядом с одноименной деревней, является одним…
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Молитва Лидера революции для похорон генерала Сулеймани
Сегодня, в понедельник, по случаю исторического прощания с генералом Касимом Сулеймани, Верховный…
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Исмаил Хания: смерть Сулеймани сделает нас более решительными в борьбе с Израилем
Тегеран, 6 января, ИРНА – Генерал Сулеймани провел всю свою жизнь, поддерживая палестинский…
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