6 янв. 2020 г., 12:31
Journalist ID: 2388
News Code: 83623125
0 Persons

Птицы на водно-болотном угодье «Юсенфканд» в Махабаде

Водно-болотные угодья Юсефканд, расположенные рядом с одноименной деревней, является одним из мест для зимующих птиц в городе, ее площадь составляет более 37 га. Юсефканд расположен в пяти километрах от Махабада на трассе Махабад-Урмия, водно-болотное угодье стало одной из туристических достопримечательностей города.

Your Comment

You are replying to: .
5 + 13 =