Птицы на водно-болотном угодье «Юсенфканд» в Махабаде

Водно-болотные угодья Юсефканд, расположенные рядом с одноименной деревней, является одним из мест для зимующих птиц в городе, ее площадь составляет более 37 га. Юсефканд расположен в пяти километрах от Махабада на трассе Махабад-Урмия, водно-болотное угодье стало одной из туристических достопримечательностей города.