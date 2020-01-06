6 янв. 2020 г., 11:53
Journalist ID: 2388
News Code: 83623047
0 Persons

Молитва Лидера революции для похорон генерала Сулеймани

Сегодня, в понедельник, по случаю исторического прощания с генералом Касимом Сулеймани, Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи присутствовал на церемонии в Тегеранском университете и совершил намаз.

Your Comment

You are replying to: .
6 + 6 =