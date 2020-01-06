Сегодня, в понедельник, по случаю исторического прощания с генералом Касимом Сулеймани, Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи присутствовал на церемонии в Тегеранском университете и совершил намаз.
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Аракчи: Трамп увидит последствия своего приключения
Тегеран, 6 января, ИРНА - Трамп увидит последствия своей авантюры в регионе, и одобрение вывода…
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Иностранные послы участвовали в похоронах генерала Сулеймани
Тегеран, 6 января, ИРНА – Ряд иностранных послов в Тегеране приняли участие в похоронах генерала…
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Птицы на водно-болотном угодье «Юсенфканд» в Махабаде
Водно-болотные угодья Юсефканд, расположенные рядом с одноименной деревней, является одним…
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Молитва Лидера революции для похорон генерала Сулеймани
Сегодня, в понедельник, по случаю исторического прощания с генералом Касимом Сулеймани, Верховный…
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Исмаил Хания: смерть Сулеймани сделает нас более решительными в борьбе с Израилем
Тегеран, 6 января, ИРНА – Генерал Сулеймани провел всю свою жизнь, поддерживая палестинский…
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Имя генерала Сулеймани все еще запугивает сионизм, мысли и систему господства: дочь Сулеймани
Тегеран, 6 января, ИРНА - Мой отец помешал всем угнетателям свободно продолжать свою работу,…
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5-й шаг Ирана – в рамках СВПД: Зариф
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Россия осудила убийство генерала Сулеймани как нарушение международного права
Нью-йорк, 6 января, ИРНА - Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий…
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В Тегеране состоялся намаз под предстоятельством Лидера в похоронах генерала Сулеймани
Тегеран, 6 января, ИРНА - Верховный Лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в понедельник…
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Траурная церемония по случаю убийства генерала Сулеймани прошла в Москве
Москва, 6 января, ИРНА - Траурная церемония состоялась в воскресенье вечером в резиденции Исламской…
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