6 янв. 2020 г., 08:01
Journalist ID: 2388
News Code: 83622614
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Жители Тегерана ждут начало церемонии прощания с генералом Сулеймани

Жители Тегерана собрались в Тегеранском университет и ждут начало траурной церемонии. енерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января, в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

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