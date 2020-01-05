В городе Мешхед прошла церемония прощания с генералом Сулеймани

В годе Мешхед сегодя, 5 января, прошла церемония прощания с генералом Касемом Сулеймани, который был убит американскими военными. Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.