5 янв. 2020 г., 23:48
Journalist ID: 2177
News Code: 83622531
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В городе Мешхед прошла церемония прощания с генералом Сулеймани

В годе Мешхед сегодя, 5 января, прошла церемония прощания с генералом Касемом Сулеймани, который был убит американскими военными. Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

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