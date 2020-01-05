В Тебризе сегодня, 5 января образовался первый зимний снежный покров.
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В городе Мешхед прошла церемония прощания с генералом Сулеймани
В годе Мешхед сегодя, 5 января, прошла церемония прощания с генералом Касемом Сулеймани, который…
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В Тебризе лёг первый зимний снег
В Тебризе сегодня, 5 января образовался первый зимний снежный покров.
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Варзеше-Пехлевани или спорт богатырей в честь генерала Сулеймани в Боджнурде
Варзеше-Зурхане (спорт дома силы) – традиционный народный стиль борьбы, практикующийся в Иране.…
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Зариф обсудил по телефону обстановку в регионе с главами МИД Ливана, Индии и Пакистана
Тегеран, 5 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудили по телефону…
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Аятолла Систани выразил соболезнования аятолле Хаменеи из-за убийства генерала Сулеймани
Тегеран, 5 января. ИРНА — Предводитель иракских шиитов аятолла Али Систани во вторник в своем…
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Иран объявил о последнем этапе сокращений обязательств по СВПД
Тегеран, 5 января. ИРНА — Правительство Ирана в свеом заявлении в воскресенье объявило об отказе…
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Иранец получил серебро кубка мира по ледолазанию
Тегеран, 5 января, ИРНА - Представитель Ирана Мохаммад-Реза Сафдариян в финале Кубка мира по…
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В Иране прошли траурные церемонии по погибшим в нападении США Касема Сулеймани
В воскресенье в различных городах Ирана прошли траурные церемонии по убитым США командующим…
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Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны
Тегеран, 5 января. ИРНА — Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск и прекращение…
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Папа Франциск призвал США и Иран к сдержанности после убийства Сулеймани
Тегеран, 5 января. ИРНА — Папа Римский Франциск в ходе воскресной мессы в соборе святого Петра…
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