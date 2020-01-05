5 янв. 2020 г., 23:37
Journalist ID: 2177
News Code: 83622524
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В Тебризе лёг первый зимний снег

В Тебризе сегодня, 5 января образовался первый зимний снежный покров.

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