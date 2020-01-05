5 янв. 2020 г., 23:25
Journalist ID: 2177
News Code: 83622521
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Варзеше-Пехлевани или спорт богатырей в честь генерала Сулеймани в Боджнурде

Варзеше-Зурхане (спорт дома силы) – традиционный народный стиль борьбы, практикующийся в Иране. Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

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