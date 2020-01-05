5 янв. 2020 г., 19:24
Journalist ID: 2177
News Code: 83622336
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В Иране прошли траурные церемонии по погибшим в нападении США Касема Сулеймани

В воскресенье в различных городах Ирана прошли траурные церемонии по убитым США командующим спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генералом Касемом Сулеймани и 9 его соратников

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