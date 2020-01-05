В воскресенье в различных городах Ирана прошли траурные церемонии по убитым США командующим спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генералом Касемом Сулеймани и 9 его соратников
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В Иране прошли траурные церемонии по погибшим в нападении США Касема Сулеймани
В воскресенье в различных городах Ирана прошли траурные церемонии по убитым США командующим…
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Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны
Тегеран, 5 января. ИРНА — Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск и прекращение…
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Папа Франциск призвал США и Иран к сдержанности после убийства Сулеймани
Тегеран, 5 января. ИРНА — Папа Римский Франциск в ходе воскресной мессы в соборе святого Петра…
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Рухани призвал соседние государства осудить преступления США
Тегеран, 5 января. ИРНА — Тегеран ожидает от соседних и дружеских государств осудить убийство…
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Дехган: ответ Ирана на убийство генерала Сулеймани будет военным
Тегеран, 5 января. ИРНА — Ответ Ирана на убийство главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей…
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Зариф назвал возможную атаку США на культурные объекты Ирана военным преступлением
Тегеран, 5 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что,…
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Генерал Сулеймани был героем исламского мира: глава организации единой исламской уммы РФ
Москва, 5 января, ИРНА – Глава международной организации единой исламской уммы РФ Мухаммад…
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Зариф провел телефонные переговоры с главами МИД Армении и Туркменистана
Тегеран, 5 января, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф по телефону обсудил со своими…
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Иран в воскресенье вечером примет решение о судьбе ядерной сделки
Тегеран, 5 января. ИРНА — Власти Ирана сегодня вечером примут решение о судьбе СВПД и об очередном…
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Стоимость экспорта железной руды из Ирана выросла на 46 процентов
Тегеран, 5 января, ИРНА - Согласно Таможенному отчету Исламской Республики Иран, общий объем…
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