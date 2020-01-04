Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в субботу встретился со своим катарским коллегой Мухаммедом Бен Абделем Рахманом Бен Джасемом Аль Тани в Тегеране.
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Зариф провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой
Тегеран, 4 января. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Азербайджана Мохаммад Джавад Зариф…
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Рухани: США заплатят высокую цену за убийство Сулеймани
Тегеран, 4 декабря. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США несут полную ответственность…
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Иран поставил 43 тыс. тонн кальмара и рыбы-сабли в страны Дальнего востока
Тегеран, 4 января. ИРНА — Иран за прошлый 1397 иранский календарный год (с 21 марта 2018 года…
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Жители минска принесли цветы и свечи к посольству Ирана
Тегеран, 4 января. ИРНА — Жители белорусской столицы принесли цветы и свечи к посольству Исламской…
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Москвичи несут цветы и свечи к посольству Ирана в РФ
Москва, 4 января. ИРНА — Жители Москвы принесли цветы и свечи к посольству Исламской Республики…
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Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью генерала Сулеймани
Тегеран, 04 января. ИРНА —Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования…
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Главы МИД Ирана и Таджикистана по телефону обсудили ситуацию в регионе
Тегеран, 4 января, ИРНА – Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его таджикский…
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Встреча глав МИД Ирана и Катара в Тегеране
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в субботу встретился со своим катарским коллегой Мухаммедом…
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Президент Ирана встретился с семьей генерала Сулеймани
Президент Ирана Хасан Рухани в субботу утром присутствовал в доме генерала Гасема Сулеймани,…
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4 арбитра из Ирана рассудят матчи раунда плей-офф в лиге чемпионов АФК
Тегеран, 4 января, ИРНА – 4 арбитра из Ирана рассудят матчи раунда плей-офф в лиге чемпионов…
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