4 янв. 2020 г., 15:16
Journalist ID: 2390
News Code: 83620422
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Встреча глав МИД Ирана и Катара в Тегеране

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в субботу встретился со своим катарским коллегой Мухаммедом Бен Абделем Рахманом Бен Джасемом Аль Тани в Тегеране.

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