4 янв. 2020 г., 15:10
Journalist ID: 2390
News Code: 83620400
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Президент Ирана встретился с семьей генерала Сулеймани

Президент Ирана Хасан Рухани в субботу утром присутствовал в доме генерала Гасема Сулеймани, убившего в результате воздушной атаки США в Багдаде.

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