3 янв. 2020 г., 22:57
Journalist ID: 2388
News Code: 83619401
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Верховный лидер Исламской революции присутствовал в доме генерала Сулеймани

При этом аятолла Хаменеи встретил семью генерала Касима Сулеймани, убившего в результате воздушной атаки США в Багдаде.

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