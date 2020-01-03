При этом аятолла Хаменеи встретил семью генерала Касима Сулеймани, убившего в результате воздушной атаки США в Багдаде.
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Верховный лидер Исламской революции присутствовал в доме генерала Сулеймани
При этом аятолла Хаменеи встретил семью генерала Касима Сулеймани, убившего в результате воздушной…
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Лавов заявил, что убийство Сулеймани "заслуживает осуждения"
Тегеран, 3 января. ИРНА — Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя убийство иранского генерала…
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МИД Ирана передал послу Швейцарии ответ на послание США
Тегеран, 3 января. ИРНА — МИД Ирана во второй раз вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы…
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Асад: Сирия не забудет вклада генерала Сулеймани в борьбу с терроризмом
Тегеран, 3 января. ИРНА — Президент Сирии Башар Асад направил телеграмму соболезнования Верховному…
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Передача сердца из Тебриза в Тегеран
В координации с Организацией по чрезвычайным ситуациям с Департамент трансплантации Министерства…
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ВСНБ Ирана назвал убийство генерала Сулеймани крупнейшей стратегической ошибкой США
Тегеран, 3 января. ИРНА — Преступная агрессия США, приведшая к гибели командующего спецподразделение…
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Минобороны РФ назвало неоспоримыми заслуги генерала Сулеймани в борьбе с ИГ в Сирии
Москва, 3 января. ИРНА — Заслуги погибшего в результате авиаудара США в Ираке командующего…
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Иранский посол в РФ назвал США террористическим режимом
Москва, 3 января. ИРНА — США, организовав убийство командующего силами специального назначения…
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В Сирии осудили агрессию США, приведшую к гибели генерала Сулеймани
Тегеран, 3 января. ИРНА — Сирия выражает полную солидарность с Ираком и Ираном, решительно…
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В России приспустили флаги Ирана в память о гибели генерала Сулеймани
Москва, 3 января. ИРНА — На здании посольства Ирана в Москве в пятницу приспустили флаги Ирана…
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