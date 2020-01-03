Передача сердца из Тебриза в Тегеран

В координации с Организацией по чрезвычайным ситуациям с Департамент трансплантации Министерства здравоохранения Исламской Республики Иран сердце покойного Реза Абди Пора, который умер от черепно-мозговой травмы, было доставлено из Тебриза в Тегеран. Оно было пересажено 59-летнему мужчине в больнице имама Хомейни.