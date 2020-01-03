3 янв. 2020 г., 19:59
Journalist ID: 2388
News Code: 83619293
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Передача сердца из Тебриза в Тегеран

В координации с Организацией по чрезвычайным ситуациям с Департамент трансплантации Министерства здравоохранения Исламской Республики Иран сердце покойного Реза Абди Пора, который умер от черепно-мозговой травмы, было доставлено из Тебриза в Тегеран. Оно было пересажено 59-летнему мужчине в больнице имама Хомейни.

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