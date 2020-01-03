3 янв. 2020 г., 16:45
Journalist ID: 2388
News Code: 83619104
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Шествие иранцев по случаю убийства генерала Касима Сулеймани

Иранцы после проведения общей пятничной молитвы приняли участие в массовых демонстрациях для осуждения террористической атаки воздушной силы США в Багдаде, в результате которой был убит глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касим Сулеймани.

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