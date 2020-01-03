Шествие иранцев по случаю убийства генерала Касима Сулеймани

Иранцы после проведения общей пятничной молитвы приняли участие в массовых демонстрациях для осуждения террористической атаки воздушной силы США в Багдаде, в результате которой был убит глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касим Сулеймани.