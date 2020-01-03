Иранцы после проведения общей пятничной молитвы приняли участие в массовых демонстрациях для осуждения террористической атаки воздушной силы США в Багдаде, в результате которой был убит глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касим Сулеймани.
-
Асад: Сирия не забудет вклада генерала Сулеймани в борьбу с терроризмом
Тегеран, 3 января. ИРНА — Президент Сирии Башар Асад направил телеграмму соболезнования Верховному…
-
Передача сердца из Тебриза в Тегеран
В координации с Организацией по чрезвычайным ситуациям с Департамент трансплантации Министерства…
-
ВСНБ Ирана назвал убийство генерала Сулеймани крупнейшей стратегической ошибкой США
Тегеран, 3 января. ИРНА — Преступная агрессия США, приведшая к гибели командующего спецподразделение…
-
Минобороны РФ назвало неоспоримыми заслуги генерала Сулеймани в борьбе с ИГ в Сирии
Москва, 3 января. ИРНА — Заслуги погибшего в результате авиаудара США в Ираке командующего…
-
Иранский посол в РФ назвал США террористическим режимом
Москва, 3 января. ИРНА — США, организовав убийство командующего силами специального назначения…
-
В Сирии осудили агрессию США, приведшую к гибели генерала Сулеймани
Тегеран, 3 января. ИРНА — Сирия выражает полную солидарность с Ираком и Ираном, решительно…
-
В России приспустили флаги Ирана в память о гибели генерала Сулеймани
Москва, 3 января. ИРНА — На здании посольства Ирана в Москве в пятницу приспустили флаги Ирана…
-
Экс-президент Ирана выразил соболезнования из-за убийства Сулеймани
Тегеран, 3 января. ИРНА — Экс-президент Ирана и лидер реформаторов Мохаммед Хатеми выразил…
-
Шествие иранцев по случаю убийства генерала Касима Сулеймани
Иранцы после проведения общей пятничной молитвы приняли участие в массовых демонстрациях для…
-
Иранцы осудили убийство генерала Сулеймани
Тегеран, 3 января. ИРНА — Граждане Ирана после проведения общей пятничной молитвы приняли участие…
Your Comment