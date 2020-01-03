Сегодня глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касим Сулеймани был убит в ходе террористической операции близ международного аэропорта Багдада.
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Верховный лидер назначил нового главу спецподразделения "Кудс"
Тегеран, 3 января. ИРНА — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи назначил…
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Фотографии генерала Сулеймани
Сегодня глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касим…
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МИД России: Убийство Сулеймани — авантюрный шаг со стороны США
Москва, 3 января. ИРНА — Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани…
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МИД вызвал посла Швейцарии после убийства Сулеймани
Тегеран, 3 января. ИРНА — Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Швейцарии в стране,…
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МИД выразил соболезнования Ирану из-за убийства Сулеймани
Москва, 3 января. ИРНА — Москва выражает искренние соболезнования иранскому народу в связи…
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Иранский посол в Ираке раскрыл подробности убийства генерала Сулеймани
Багдад, 3 января. ИРНА — Помимо главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции…
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Источники Бадаб-е Сурт в иранском Мазандаране
Бадаб-е-Сурт — природная достопримечательность иранской провинции Мазандаран (деревня Орост).…
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Зариф назвал убийство Сулеймани международным терроризмом
Тегеран, 3 января. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что убийство командующего…
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Рухани пообещал отомстить США за убийство Сулеймани
Тегеран, 3 января. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани пообещал отомстить США за убийство командующе…
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Аятолла Хаменеи объявил в Иране трехдневный траур после смерти генерала Сулеймани
Тегеран, 3 декабря. ИРНА — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил…
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