3 янв. 2020 г., 13:47
Journalist ID: 2388
News Code: 83618729
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Фотографии генерала Сулеймани

Сегодня глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касим Сулеймани был убит в ходе террористической операции близ международного аэропорта Багдада.

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