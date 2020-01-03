Источники Бадаб-е Сурт в иранском Мазандаране

Бадаб-е-Сурт — природная достопримечательность иранской провинции Мазандаран (деревня Орост). Представляет собой ступенчатые террасы, сформированные из травертина, по которым стекает вода из источников. Этот объект считается уникальным в Иране и редким в мире.