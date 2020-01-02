2 янв. 2020 г., 22:18
Journalist ID: 2177
News Code: 83618213
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Учения Сухопутных войск армии Ирана

Подразделения Сухопутных войск иранской армии провели в четверг военные учения в городе Шираз на юго-западе Ирана.

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